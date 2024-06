Real Madryt: Triumf w Lidze Mistrzów, feta i oczekiwanie na Kyliana Mbappe

Feta Mistrzów w Madrycie

W niedzielny wieczór, po sobotnim zwycięstwie nad Borussią Dortmund, Madryt zamienił się w morze białych szalików. Dziesiątki tysięcy fanów Realu Madryt zgromadziły się w centrum miasta, by świętować zdobycie przez swój zespół 15. Pucharu Europy. Trasa przejazdu zespołu autobusem z otwartym dachem stała się areną nieustającej fety. Szczególnie symbolicznym momentem było owinięcie przez kapitana Realu Nacho posągu bogini Kybele klubowym szalikiem, co jest tradycją po każdym wielkim sukcesie drużyny.

Choć pierwsza godzina meczu na Wembley była zdominowana przez zespół z Dortmundu, to ostatecznie to Real Madryt okazał się lepszy, zwyciężając 2:0. Ta wygrana została entuzjastycznie przyjęta przez fanów, którzy tłumnie wyszli na ulice, by świętować sukces.

"Jeśli nie zabijesz naszej drużyny, ona zabije ciebie" – powiedział jeden z fanów, oddając hołd determinacji i sile "Królewskich".