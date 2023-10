Marek Papszun w reprezentacji Czech? Trener zareagował na życzeniowy tekst jednego z tamtejszych portali

Marek Papszun: Z telewizyjnego studia do reprezentacji Czech?

Polskim odpowiednikiem Trpišovskiego jest według Czechów właśnie Marek Papszun - i to nie tylko ze względu na zakładaną podczas meczów czapkę z daszkiem, ale przede wszystkim umiejętności. W niedawnym dwumeczu Raków - Slavia w el. Ligi Konferencji zadecydowały niuanse. Trpišovský po wygranej w rewanżu pochwalił Papszuna za warsztat i wyniki. - Te słowa to dla mnie zaszczyt - odrzekł bohater Częstochowy.

Według czeskich mediów faworytem do przejęcia reprezentacji jest Jindřich Trpišovský - 47-letni twórca sukcesów Slavii Praga, z którą trzy razy z rzędu zdobył mistrzostwo, zagrał w Lidze Mistrzów, trzykrotnie był w ćwierćfinale Ligi Europy, a teraz z powodzeniem mierzy się w grupie.

Czesi punktują i grają prawie tak słabo jak Polska. W czwartek w Tiranie przegrali z Albanią jeszcze wyżej niż my (0:3). Natomiast wczoraj strasznie męczyli się w Pilźnie z Wyspami Owczymi. Uratował ich dopiero rzut karny po zagraniu ręką w ostatnim kwadransie.

Według portalu isport.cz czeska federacja powinna rozważyć Papszuna jako nowego selekcjonera, tym bardziej że w przeciwieństwie do trenera Slavii od lipca pozostaje bez pracy. Co na to sam Papszun?