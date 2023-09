Marek Papszun w reprezentacji Polski? Najlepsze MEMY z faworytem kibiców na stanowisko selekcjonera [GALERIA]

Marek Papszun - najlepsze MEMY

W Częstochowie nie udało mu się jedynie awansować do europejskich pucharów, gdy dwa razy z rzędu został wyeliminowany w decydującej rundzie. Ale to dzieło "dokończył" namaszczony przez niego asystent, Dawid Szwarga , który wprowadził Raków do Ligi Europy, ocierając się o samą Ligę Mistrzów.

To faworyt kibiców (co potwierdzają wyniki ankiet) i przede wszystkim ulubieniec wszystkich związanych z Rakowem Częstochowa, w którym został już legendą. Z drugoligowca zrobił bowiem mistrza Polski uprzednio zdobywając dwukrotnie Puchar Polski i Superpuchar!

Z czym internautom kojarzy się Papszun? Swego czasu furorę zrobił kadr z meczu w Częstochowie, gdzie za trenerem wyrósł... nadjeżdżający tramwaj z pobliskiej pętli. Dużo jest też memów związany z niedoszłym przejściem do Legii. Gdy podczas meczu Rakowa wysiadło oświetlenie, wszyscy śmiali się, że to Dariusz Mioduski przegryzł kable, by porwać trenera do Warszawy.