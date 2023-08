Marek Saganowski, trener Wisły Płock ma jeden cel na zbliżającą się kolejkę: Otwarcie stadionu uczcimy wygraną z Polonią

Po spadku z ekstraklasy drużyna jest budowana, ale efektów na razie nie widać. Po sześciu kolejkach Wisła zajmuje 14. miejsce z sześcioma punktami na koncie. Zaliczyła na razie jedno zwycięstwo i trzy remisy. Przed tygodniem przegrała 0:1 z Górnikiem w Łęcznej.

- Jeśli chodzi o punkty, to nie jest na pewno to, czego się spodziewałem. Zdajemy sobie sprawę, że ten zespół się dopiero tworzy. Od meczu 1. kolejki z Podbeskidziem do pojedynku z Górnikiem Łęczna na wyjeździe - zagraliśmy dwa zupełnie inne spotkania. Jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do poprawy, ciężko pracujemy na każdym treningu, aby unikać tych wszystkich złych nawyków, czy momentów w danych fazach meczu. Liczba punktów po sześciu kolejkach na pewno mnie nie satysfakcjonuje, tak samo jak zespołu. Uważam, że powinniśmy mieć teraz w tabeli przynajmniej o trzy punkty więcej. Mocno zmienił się skład drużyny, cały czas się zmienia