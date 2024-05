Raport z trybun. Rekordowy wyjazd Jagiellonii. Kibice podczas 33. kolejki PKO Ekstraklasy. Oprawy, frekwencje, liczby wyjazdowe

Kibice na meczach 33. kolejki Ekstraklasy: rekordowa Jagiellonia

W sobotę najpierw zawitaliśmy do Kielc. Na wypełnionym stadionie zobaczyliśmy trzy oprawy z czego dwie przedstawiła Korona. Ruch Chorzów odpowiedział flagowiskiem i sektorówką z załzawionym okiem komentującym spadek do 1 ligi: "Serce moje płacze i na ziemi jest mi źle". Odpalono jeszcze więcej pirotechniki niż w Zabrzu.

Wydarzeniem piątku okazał się pożegnalny mecz przy Roosevelta. Puszczę Niepołomice do Zabrza pojechało wspierać prawie trzystu kibiców i jest to ich drugi najliczniejszy wyjazd sezonu, licząc już wizytę na Cracovii, kiedy to Pasy były gospodarzem. Ultrasi Górnika po zmroku odpalili mnóstwo środków pirotechnicznych, dlatego przerwa z powodu zadymienia trwała przeszło kwadrans .

Kapitalne okazały się mecze pretendentów do tytułu. Śląsk Wrocław uzbierał na stadionie przeszło 37 tys. i jest to jego trzecia najwyższa frekwencja w sezonie. Ultrasi stworzyli wielką kartoniadę "WKS" do transparentu: "Pełni wiary po mistrzostwo i puchary". Przez chwilę zespół był tego dnia liderem tabeli...

... ale wieczorem rzutem na taśmę odpowiedziała Jagiellonia Białystok, remisując z Piastem. Do Gliwic pojechało rekordowe blisko 2 tys. kibiców (więcej niż do Warszawy na Legię). Utworzyli flagowisko, były też race. Wielu nie potrafi opisać w słowach, co czuło kiedy Jesus Imaz zdobył bramkę - być może kluczową w walce o mistrzostwo. - Myśmy to czuli jak Ishak trafił w Gliwicach dwa lata temu - przypomnieli "mistrzowskiego" gola dla Lecha jego kibice, rozumiejąc jakie emocje towarzyszyły fanom Jagi.