Mariusz Stępiński z Arisu Limassol: Nie pomogłem rozpracować Rakowa Częstochowa. Widziałem tylko dwa mecze

Mariusz Stępiński o meczu Raków - Aris

Stępiński dołączył do Arisu Limassol dwa sezony temu z włoskiego Lecce. To podstawowy snajper. W wygranym 11-5 dwumeczu II rundy z białoruskim BATE Borysów zdobył dwie bramki i zaliczył asystę. Oprócz niego dla mistrza Cypru gra jeszcze jeden Polak, pomocnik Karol Struski.

Aris przyleciał do Polski z z dużym poślizgiem, sięgającym dziesięciu godzin. Przez grad samolot zmierzający do Katowic został bowiem zawrócony do łotewskiej Rygi, gdzie zespół przechodził w ostatnich dniach aklimatyzację. Z tego powodu nie odbył się jedyny trening na stadionie w Częstochowie, a konferencja z udziałem Szpilewskiego i Stępińskiego rozpoczęła się dopiero po godzinie 22.

- Mieliśmy małe problemy, żeby tutaj dotrzeć, ale to tak naprawdę żadne problemy. Skupiamy się na meczu. Drużyna jest gotowa, jeden stracony trening tego nie zmieni - zapewnił Stępiński.