Mateusz Bogusz z dubletem w Major League Soccer. Walczy o bilet na Euro 2024?

Mateusz Bogusz strzelił 2 gole w meczu MLS

Polak do amerykańskiej ligi trafił w marcu ubiegłego roku, a więc już w trakcie trwającego sezonu. Jednak udało mu się rozegrać dla jednego z najlepszych klubów MLS 33 spotkania, w których strzelił 3 gole i zaliczył 5 asyst. Obecne rozgrywki rozpoczął z przytupem. W meczu inaugurującym sezon zdobył bramkę przeciwko Seattle Sounders, a jego drużyna wygrała 2:1.

Mateusz Bogusz z pięknym golem z rzutu wolnego w MLS

Przed przerwą gospodarze zdołali ponownie wyjść na prowadzenie, ale na początku drugiej połowy ich sytuacja się skomplikowała, gdy czerwoną kartką ukarany został kanadyjski bramkarz Maxime Crepeau za faul tuż przed własnym polem karnym. Do uderzenia niemal z linii "szesnastki" podszedł Mateusz Bogusz i perfekcyjnym strzałem ponownie doprowadził do wyrównania .

Spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Los Angeles FC ma w tym sezonie apetyt na odzyskanie mistrzowskiego tytułu. W finale poprzednich rozgrywek okazali się gorsi od Columbus Crew. Duży wkład w wyniki klubu będzie miał 22-letni Polak , który na razie we wszystkich ligowych spotkaniach wchodził w podstawowym składzie i tylko dwa razy schodził z boiska przed czasem.

Największą gwiazdą zespołu jest bramkarz Jugo Lloris. Francuz w styczniu przeniósł się do Kalifornii z angielskiego Tottenhamu.

Polscy zawodnicy w Major League Soccer

Obecnie w Major League Soccer jest 5 polskich zawodników. Najlepiej radzi sobie Mateusz Bogusz , który w 8 meczach ma na swoim koncie 3 gole i na boisku prezentuje się bardzo dobrze. Podstawowym graczem Atlanty United jest też Bartosz Slisz , który zimą przywędrował do Stanów Zjednoczonych z Legii Warszawa. Reprezentant Polski również występuje w mocnej drużynie, z dużą bazą kibicowską i bardzo zdrową polityką klubu. Slisz jest pewniakiem do kadry "Biało-Czerwonych" na Euro 2024, ale forma jego młodszego rodaka na pewno też mocno zwróci uwagę Michała Probierza.

Podstawowym graczem D.C. United jest doświadczony Mateusz Klich. W tym sezonie zagrał we wszystkich meczach ligowych MLS od początku do końca, a na początku marca zdobył bramkę z rzutu karnego przeciwko Portland Timbers. Natomiast ostatniej nocy 33-latek zaliczył asystę do Christiana Benteke w starciu z Orlando City.