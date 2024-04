Sebastian Kowalczyk z pierwszym golem w MLS. Zapewnił Houston Dynamo zwycięstwo

Sebastian Kowalczyk udanie rozpoczął drugi sezon w Houston Dynamo

W sezonie 2022/23 polski pomocnik był jednym z podstawowych graczy Pogoni Szczecin, która zakończyła rozgrywki PKO Ekstraklasy na 4. miejscu w tabeli. Latem zeszłego roku 25-latek zdecydował się na zaskakujący ruch i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Początki w nowym klubie nie były łatwe, gdyż Major League Soccer startuje na początku roku, więc do nowego zespołu dołączył w trakcie trwającego sezonu. W Houston Dynamo rozegrał 9 meczów, ale nie mógł zaliczyć tego okresu do udanych.

Znacznie lepszy dla niego jest początek obecnych rozgrywek. Amerykańska drużyna sezon rozpoczęła od rywalizacji w Pucharze Mistrzów CONCACAF (odpowiednik europejskiej Ligi Mistrzów). W pierwszym spotkaniu ekipa z Houston pokonała St. Louis City 2:1, a drugą z bramek strzelił Sebastian Kowalczyk. Jego zespół rozgrywki zakończył już na etapie 1/8 finału, przegrywając w dwumeczu z Columbus Crew.