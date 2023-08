Mateusz Łęgowski, pomocnik Pogoni Szczecin blisko włoskiej Salernitany. Chce go były selekcjoner reprezentacji Polski - Paulo Sousa

Kolejny polski piłkarz na podbój włoskiej ziemi?

Łęgowski poradzi sobie lepiej niż Piątek?

Wyjątkowy wychowanek z epizodem w Hiszpanii

Mateusz Łęgowski to wychowanek Pogoni Szczecin z przerwą na wyjazd do Hiszpanii, gdzie występował w drużynie juniorów Valencii CF, do której był wypożyczony. W 2020 roku wrócił do kraju i zaczął stawiać pierwsze kroki w seniorskiej drużynie Pogoni Szczecin.

W ostatnim sezonie zanotował 26 występów, w których zdobył trzy trafienia. Dobre występy zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski prowadzonej przez Fernando Santosa na czerwcowe mecze z Niemcami oraz Mołdawią.