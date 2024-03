Mateusz Łęgowski w Salernitanie będzie miał nowego trenera w tym sezonie. Sezon na ławce zaczynał Paulo Sousa

Mateusz Łęgowski znowu ma nowego trenera

Salernitana zaczynała obecny sezon Serie A z Paulo Sousą na ławce. Portugalski trener jeszcze w październiku stracił pracę. Zastąpił go Filippo Inzaghi, który radził sobie katastrofalnie. Jego średnia punktowa w 18 meczach to 0,72, co jest jednym z najgorszych wyników w ostatnich latach. Fabio Liverani to obecny trener "Koników Morskich", który według włoskich dziennikarzy niedługo również straci pracę. W pięciu dotychczasowych spotkaniach zdobył tylko jeden punkt. Gianluca Di Marzio, czyli jeden z najbardziej znanych włoskich dziennikarzy informuje, że "nowym-starym" szkoleniowcem ma zostać Stefano Colantuono, który mógłby wrócić do swojej dawnej roli. Od 17 paździenika 2021 roku do 15 lutego 2022 roku prowadził Salernitanę w 16 meczach.