Mateusz Wieteska przeniesie się z Francji do Włoch. Legia Warszawa nie zapewniła sobie procentu od następnego transferu

Mateusz Wieteska wskoczył na solidny poziom

Mateusz Wieteska został sprzedany do Clermont Foot 25 lipca 2022 roku. Kibice Legii bardzo cieszyli się na taki ruch, gdyż za środkowego obrońcę klub zarobił 1,30 mln euro. Stoper odchodził do Francji z łatką gracza, który potrafi być solidny, ale często zdarzają się mu błędy. Puszczono go do Clermont bez żalu.

W Clermont Foot Wieteska niemal od razu stał się podstawowym zawodnikiem. Polak grał w trzyosobowym bloku obronnym. Na tle wielkich gwiazd światowego futbolu wyglądał bardzo przyzwoicie. Nie należał do najlepszych defensorów w lidze, ale nie można o nim powiedzieć, że był słaby. Były gracz Legii w nowej lidze rozwinął swoje umiejętności.