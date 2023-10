Matty Cash zaliczył arcyważną asystę w ostatnich minutach meczu. Aston Villa wygrała rzutem na taśmę. Pochwała od Johna Terry'ego

Matty Cash znowu błysnął. Kluczowa asysta w Lidze Konferencji

Sytuacja Aston Villi po pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji nie była dobra. Angielski klub przegrał z Legią Warszawa 2:3. Niektórzy eksperci twierdzą, że "The Villans" to jeden z głównych faworytów do wygrania tych rozgrywek, dlatego porażka z "Wojskowymi" była wielką niespodzianką.

W drugiej serii gier Villa zmierzyła się ze Zrinjskim Mostarem, czyli ekipą, która wcześniej pokonała AZ Alkmaar 4:3. "The Villans" bardzo długo się męczyli, ale w końcu udało się zdobyć upragnionego gola. W 4. minucie doliczonego czasu gry Matty Cash poszedł na obieg z prawej strony. Wrzucił miękko w pole karne, gdzie świetnie odnalazł się John McGinn. Pomocnik umieścił piłkę w siatce.