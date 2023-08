Matty Cash zdobył dwie bramki w swoim setnym występie w barwach Aston Villi przeciwko Burnley w Premier League Jakub Jabłoński

Premier League. Piłkarz reprezentacji Polski Matty Cash w 3. kolejce angielskiej ekstraklasy popisał się nie lada wyczynem. Polak zdobył dwie bramki, które otworzyły wynik przeciwko beniaminkowi Burnley (3:1). Dla 26-latka był to setny występ w barwach "The Villans". Zobacz, jak trafił do siatki.