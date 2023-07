Maxime Dominguez błyskawicznie odejdzie z Rakowa Częstochowa? Nowy zawodnik dostał ofertę z Gil Vicente

Raków: Dominguez przyszedł w czerwcu, odejdzie w lipcu?

Raków pozyskał dziesięciu nowych zawodników. Odeszło ośmiu z czego czterech definitywnie. A to wcale nie koniec. Trwa szukanie nowego napastnika. Do Zagłębia Lubin przejdzie natomiast skrzydłowy Mateusz Wdowiak, a niewykluczone, że do Portugalii po nieco ponad miesięcznej przygodzie wybędzie Maxime Dominguez.

27-latek dołączył z Miedzi Legnica, która spadła do 1 ligi. Docelowo miał wzmocnić rywalizację w środku pola. Sezon zaczął na ławce. Nie zagrał ani przez minutę w dwumeczu z Florą Tallin w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W Superpucharze Polski z Legią Warszawa wszedł na ostatnie pół godziny. Zmienił nową gwiazdę zespołu, Johna Yeboaha.

O transferze Domingueza Raków poinformował 2 czerwca. Strony związały się do czerwca 2025 roku. W umowie zawarto opcję przedłużenia o rok.