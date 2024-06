Mbappe przeklął Lewandowskiego. „Lewy” uraził nos Kyliana

Kylian natychmiast chwycił go za twarz.

Po uderzeniu Lewandowskiego Mbappe przeklnął Polaka

Kapitan „Les Bleus” po tym uderzeniu „Lewego” wyglądał na bardzo niezadowolonego i przez długi czas dotykał urażonego nosa.

EPA/PAP

Mbappe powiedział coś do Lewandowskiego – z jego ustach wyczytano frazę „fils de pute”, co można to przetłumaczyć jako „skurwiel” lub „skur...syn”.