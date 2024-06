Mecz Niemcy - Dania online. Gospodarze zmierzają po ćwierćfinał. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo

Mecz Niemcy - Dania online

Przewidywane składy na mecz Niemcy - Dania:

Gdzie oglądać mecz Niemcy - Dania na Euro 2024?

Dania z kolei trafiła do jednej z najnudniejszych grup na tych mistrzostwach. Drużyna ze Skandynawii dostosowała się poziomem do grupowych rywali zanotowała trzy remisy, powtarzając tym samym wyczyn Portugalii z Euro 2016, kiedy drużyna Cristiano Ronaldo wyszła również po trzech punktach z trzeciego miejsce. Faworyzowana Anglia w grupie C również zawiodła. Dwa remisy oraz jedno zwycięstwo to zdecydowanie nie jest to, czego sobie fani zapragnęli na Euro 2024.