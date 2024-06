Niedogodności noszenia maski przez Mbappe. Kylian powoli się do niej przyzwyczaja

Jakby „dzwoniła mu cała czaszka”

Maska nie jest tak cienka jakiej używał Osimhen

Co więcej, przygotowana maska ​​nie jest tak cienka, jak ta, której używał na przykład napastnik Napoli Victor Osimhen. Ma grubość od 4 do 5 milimetrów, ponieważ dodano do niej piankę, aby złagodzić efekt ewentualnych uderzeń, ale poważnie ogranicza to widzenie peryferyjne.

Należy zauważyć, że podczas pierwszych dwóch sesji treningowych Mbappe szukał najlepszego sposobu ułożenia maski. Dodatkowo musiał ją zdejmować w trakcie gry, gdyż na wewnętrznej powierzchni gromadzi się wilgoć, przez co musiał ją regularnie wycierać.