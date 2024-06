Lionel Messi z powodu kontuzji ominie najbliższy mecz Argentyny z Peru na Copa America

Kontuzjowany Lionel Messi ominie najbliższy mecz Argentyny z Peru na Copa America

Messi doznał kontuzji we wtorek w wygranym 1:0 spotkaniu z Chile, dzięki któremu Argentyna zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. Argentyna była pierwszą drużyną, która zagwarantowała sobie awans do tej fazy Copa America.

Argentyna zwycięży w grupie A, chyba, że w sobotę przegra z Peru na stadionie Hard Rock, a Kanada pokona Chile w meczu rozgrywanym jednocześnie w Orlando. Gdyby uległa Peru, zajmie w grupie A drugą lokatę. Messi w związku z urazem ominie ostatni grupowy mecz i będzie pracował, aby być w pełni sił na ćwierćfinał.