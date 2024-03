Mecz Arka Gdynia - Wisła Kraków. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz Fortuna 1 Ligi 8 marca o godzinie 20:30

PKO Ekstraklasa. Mecz Arka Gdynia - Wisła Kraków. Gdzie obejrzeć w TV?

Gdynianie fantastycznie rozpoczęli rok. W trzech spotkaniach zgromadzili komplet punktów i utrzymują pozycję lidera tabeli. Przed tygodniem w niezwykle ważnym spotkaniu, ograli na wyjeździe GKS Tychy 1:0 po bramce Karola Czubaka, który jest wiceliderem klasyfikacji strzelców Fortuna 1. Ligi.

Wojciech Łobodziński: Mamy lepszą drużynę

Tym razem naprzeciw Arki Gdynia stanie kolejny bardzo wymagający przeciwnik. Do Trójmiasta przyjedzie Wisła Kraków, która co prawda w tym roku w lidze jedno spotkanie przegrała, ale skrzydeł dodaje jej niedawny awans do półfinału Fortuna Pucharu Polski. Biała-Gwiazda w przypadku zwycięstwa w Gdyni będzie mogła wspiąć się do absolutnej czołówki tabeli.

Pierwsze starcie tych drużyn, rozgrywane jeszcze latem zeszłego roku, zakończyło się okazałym zwycięstwem Wiślaków aż 5:1. Do przerwy krakowianie prowadzili 2:1 po dwóch trafieniach Angela Rodado, a w drugiej połowie Hiszpan skompletował hat-trick. Swojego gole zdobyli też Goku i Dawid Olejarka. Dla Arkowców na listę strzelców wpisał się jedynie Karol Czubak.