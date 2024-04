Mecz Górnik Zabrze - Legia Warszawa. Podolski "poddymił" przed meczem swoim żartem. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Górnik Zabrze - Legia Warszawa. Gdzie obejrzeć w TV?

"Wojskowi" w 2024 roku wygrali w PKO Ekstraklasie tylko... dwa mecze . Były to pojedynki z Piastem Gliwice (3:1) przed przerwą na reprezentację oraz Ruchem Chorzów (1:0) na początku bieżącej rundy. Poza tym zanotowali trzy remisy oraz jedna porażka z Widzewem Łódź (0:1).

W ostatnim bezpośrednim meczu pomiędzy tymi drużynami lepsza okazała się Legia Warszawa przy Łazienkowskiej. Podopieczni Runjaicia wygrali 2:1 po golach Tomasa Pekharta oraz Igora Strzałka . Drugi z nich już nie występuje w barwach stołecznego klubu, gdyż udał się na wypożyczenie do Stali Mielec.

Jan Urban, trener Górnika Zabrze: - Trudno odpowiedzieć, czy po przerwie na reprezentację wszystko w drużynie jest tak, jak było, ale nie ulega wątpliwości, że jeśli chodzi o motywację, to nie trzeba niczego więcej - gramy z Legią Warszawa i to zawsze jest atrakcyjny mecz. Kibice obu drużyn żyją i w tym momencie tym spotkaniem i żyją też historią między tymi klubami

Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa: - Chcemy dołożyć kolejną cegiełkę i kontynuować to, co rozpoczęliśmy z Piastem. Górnik może liczyć na głośny doping, trybuny będą pełne. Ten zespół ma wiele atutów - gra świetnie z kontrataku, szybko przechodzi z obrony do ataku. W składzie Górnika są świetni skrzydłowi, a w środku Lukas Podolski. Wiem jednak, że jesteśmy w stanie dobrze zagrać i zwyciężyć

Lukas Podolski kończy karierę oraz zostanie prezesem Górnika Zabrze