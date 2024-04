Mecz Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin online. Największy hit 30. kolejki Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin ONLINE. 30. kolejka Ekstraklasy

W piątek czeka nas prawdziwy hit Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok zagra z Pogonią Szczecin. Podopieczni Adriana Siemieńca nadal są liderem i pewnie zmierzają po mistrzostwo Polski. Do końca sezonu zostało tylko pięć spotkań, a przewaga "Jagi" nad drugim Śląskiem Wrocław to cztery punkty. Wygrana z "Portowcami" będzie oznaczać wejście na autostradę do końcowego triumfu w lidze.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok: - Liczę na to, że to nie my będziemy obawiać się Kamila Grosickiego i Pogoni, tylko to oni będą musieli zadbać o to, jak bronić. Będziemy chcieli atakować, przejąć inicjatywę i pokazać naszą Jagiellonię. Zdajemy sobie sprawę z atutów przeciwnika i jego siły. Nie lekceważymy tego, ale chcemy podejść do tego meczu po swojemu.