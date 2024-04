Mecz Korona Kielce - Radomiak Radom online. "Święta Wojna" w 29. kolejce Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Korona Kielce - Radomiak Radom ONLINE. 29. kolejka Ekstraklasy

Kamil Kuzera, trener Korony Kielce: - Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że mieliśmy inne oczekiwania, miało to inaczej wyglądać, ale życie napisało inny scenariusz. Jedno jest pewne, potrzebna jest olbrzymia wiara w siebie, taka mocna wiara, którą mają ludzie dookoła tej drużyny, którzy nam dobrze życzą - kibice, prezes, pracownicy klubu. Potrzebna jest mocna zmiana nastawienia. Nie mamy łatwego momentu, ale zrobimy absolutnie wszystko i jest to możliwe, żeby utrzymać się w ekstraklasie. Wszystko zależy od nas, ale potrzebne jest dobre nastawienie, pomysł też, dzisiaj granica błędu jest praktycznie zerowa. Musimy gonić, ale wierzę, że damy sobie radę

Korona Kielce po ostatniej kolejce ligowej znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Puszcza Niepołomice wygrała z Lechem Poznań i wyprzedziła ekipę Kamila Kuzery, która spadła do strefy spadkowej. Do końca zostało tylko kilka meczów, dlatego margines błędu jest bardzo mały i w każdym spotkaniu trzeba walczyć o pełną pulę.

Dodatkowym smaczkiem piątkowego meczu będzie fakt, że rywal to Radomiak Radom, dlatego starcie jest określane jako "Święta Wojna" . Na meczu pojawi się 10 tysięcy fanów, dlatego atmosfera na pewno będzie gorąca. Czy kibice gospodarzy uskrzydlą swoich piłkarzy i zmotywują do walki o utrzymanie?

Maciej Kędziorek, trener Radomiaka Radom: - Tak nam się ułożył terminarz, że mamy szybko okazje, aby zamazać to niekorzystne wrażenie, które pozostawiliśmy w Łodzi, bo już w piątek zagramy mecz derbowy z Koroną. Dobrze zdajemy sobie sprawę, że jest to najważniejsze spotkanie dla naszych kibiców, bo gdy jest ogłaszany terminarz, to oni w pierwszej kolejności patrzą, kiedy jest mecz z Koroną. Rozmawialiśmy z zespołem jak to spotkanie jest istotne. Będziemy w stu procentach skoncentrowani, aby pokazać się z jak najlepszej strony.