Mecz Lech Poznań - Korona Kielce online. Przyjezdni ze świętokrzyskiego grają o życie. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv

Sobota będzie sądnym dniem dla Korony Kielce. Trener Kamil Kuzera oraz prezes klubu Łukasz Jabłoński z pewnością liczą na jakichś łut szczęścia, który przydarzy się im w 34. kolejce przy Bułgarskiej. Drużyna ze świętokrzyskiego broni się przed spadkiem z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Korona Kielce jest na fali po zwycięstwie z przedostatnim w tabeli Ruchem Chorzów (2:0). Wcześniej jednak polegli z walczącą o mistrzostwo Polski Jagiellonią Białystok (0:3). Ostatnia kolejka z Lechem Poznań może być, więc kluczowa. Podopieczni Kuzery potrzebują koniecznie trzech punktów. A w perspektywie tego, iż "Kolejorz" nie gra już praktycznie o nic w kończącym się sezonie zadanie nie wydaję się wcale takie skomplikowane.

- Jeżeli wygramy mecz, to uważam, że na 100% się utrzymamy. Złych rzeczy przydarzyło się nam w tym sezonie na tyle dużo, że uważam że jeśli tam zwyciężymy, to zostaniemy w lidze. Wiemy w jakim jesteśmy momencie i co musimy zrobić - powiedział trener Korony Kielce, Kamil Kuzera.