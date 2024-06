Raport z Hanoweru: Lewandowski trenuje, ale jeszcze nie na pełnych obrotach. Polacy nie wystraszyli się Austrii

Wtorek w Hanowerze przywitał nas piękną pogodą. To rzadkość w Dolnej Saksonii, bo zdążyliśmy już przywyknąć do chmur, wiatru i ogólnego chłodu w porównaniu do temperatur, jakie panują w Polsce. Tutaj - choć do granicy jest zaledwie 350 km - synoptycy nie przewidują upałów. Rzadko temperatura sięga 22 °C.

Brak upałów służy piłkarzom, którzy nie są narażeni na przesadne zmęczenie, z jakim mieli do czynienia podczas ostatniej imprezy rangi mistrzowskiej w Katarze. We wtorek kadrowicze Michała Probierza postanowili wykorzystać lepszą pogodę i udali się na trening rowerami. Choć PZPN poinformował o tym media, to drużyna zabawiła się z dziennikarzami w kotka i myszkę. Ani nie wyjechała z Sheraton Pelikan Hotel z miejsca, z którego miała wyjechać, ani nie wjechała do swojej bazy bramą, pod którą czekali operatorzy kamer i fotoreporterzy.