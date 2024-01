Mecz Liverpool - Newcastle. Hit Premier League w Nowy Rok. Gdzie oglądać? Transmisja TV

Mecz Liverpool - Newcastle TRANSMISJA TV [01.01.2024]

Liverpool ma szansę umocnić się na pozycji lidera Premier League. Wystarczy, że wygra a jego przewaga nad Aston Villą wzrośnie do trzech punktów, zaś nad broniącym tytułu Manchesterem City, który ma do rozegrania zaległe spotkanie - do pięciu punktów.

Ostatni mecz Liverpool rozegrał w drugie święto. Na wyjeździe uporał się z Burnley. Newcastle ma za sobą drugą z rzędu i już ósmą w sezonie porażkę - tym razem z Nottingham Forest (1:3). Zespół typowany do strefy medalowej zajmuje rozczarowujące dziewiąte miejsce.

Transmisję na żywo z meczu Liverpool - Newcastle przeprowadzi Viaplay. Studio rusza o godzinie 20:15. Poprowadzi Adrian Olek, gośćmi będą Michał Zachodny, Michał Okoński i Maciej Łuczak. Widowisko na Anfield skomentuje natomiast duet Andrzej Twarowski - Michał Gutka. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 21:00.