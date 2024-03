Mecz ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice ONLINE. Najgorszy kontra najlepszy beniaminek Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice ONLINE

Razem weszli do ekstraklasy, ale czy razem ją opuszczą? To pytanie pozostaje otwarte. ŁKS wierzy, że akurat z Puszczą przerwie fatalną serię bez wygranej, ciągnącą się za nim od sierpnia. Skoro w piątek Ruch Chorzów mógł zwyciężyć pierwszy raz od lipca, to i w Łodzi w końcu powinno się udać...

W tym roku Puszcza też nie wygrała meczu. Przegrała jednak tylko raz, w pozostałych dwóch spotkaniach ugrała po oczku. Wielkim sukcesem okazała się wizyta na Legii Warszawa (1:1).

Marcin Matysiak, trener ŁKS: - Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest dobrze w kontekście dotychczasowych wyników. Ale i nie mogę nie zauważyć, że poprawiamy pewne aspekty naszej gry. Wierzę w sztab, w drużynę i w to, co robimy. Gdybym myślał inaczej, to byłoby jak rzucenie ręcznikiem. Dla mnie ważne jest to, żeby stanąć przed lustrem i móc powiedzieć sobie, że dałem z siebie wszystko.

Tomasz Tułacz, trener Puszczy: - Każdy mecz na tym poziomie jest bardzo ciężki. Przecież ŁKS zrobi wszystko, żeby wygrać z Puszczą. Bo z kim jak nie z Puszczą? Takie hasło panuje w tej lidze. I ja to rozumiem, bo od paru miesięcy ŁKS nie wygrał meczu. Ale my też mamy twoje plany, swoją ambicję i będziemy chcieli tak się zaprezentować, żeby dać sobie szansę na wyjście ze strefy spadkowej.