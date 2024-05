Mecz Olympiakos - Fiorentina online. Wielki finał Ligi Konferencji. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

W środę w Atenach rozegrany zostanie trzeci w historii finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Spotkają się w nim Fiorentina, która w ubiegłym roku przegrała mecz decydujący o trofeum z West Ham United 1:2, oraz Olympiakos Pireus. Zapraszamy na relację LIVE z tego spotkania. Początek o godzinie 21:00.

Olympiakos - Fiorentina ONLINE. Finał Ligi Konferencji

Olympiakos zadebiutuje w finale jakichkolwiek europejskich rozgrywek, natomiast Fiorentina ma już jedno międzynarodowe trofeum, tyle że wywalczone ponad pół wieku temu - Puchar Zdobywców Pucharów w sezonie 1960/61. Rok później przegrała finał tych rozgrywek, w 1957 roku została też pokonana w finale Pucharu Europy, a w 1990 - w finale Pucharu UEFA. Olympiakos to dopiero drugi w historii grecki klub w finale rozgrywek europejskich. Pierwszym był Panathinaikos Ateny w sezonie 1970/71, który dotarł do decydującej rundy Pucharu Europy (przegrał z Ajaxem Amsterdam). Zespół z Pireusu nie doczekał się jeszcze europejskiego trofeum, ale niedawno cieszył się z niego hiszpański trener Jose Luis Mendilibar, który w 2023 poprowadził Sevillę do triumfu w Lidze Europy. Środowy finał zostanie rozegrany właśnie na stadionie AEK Ateny, 15 km od obiektu, na którym swoje mecze na co dzień rozgrywa Olympiakos. Dodatkową inspiracją dla "gospodarzy" finału będzie fakt, że drużyna tego klubu triumfowała w tym sezonie w Młodzieżowej Lidze UEFA - turnieju dla młodych piłkarzy ekip, których seniorskie zespoły wystąpiły w Lidze Mistrzów.

Jedną z korzyści z triumfu w Lidze Konferencji jest bezpośredni awans do fazy ligowej (odpowiednika dotychczasowej fazy grupowej) Ligi Europy, a to nagroda pożądana dla obu finalistów. Olympiakos zakwalifikował się tylko do eliminacji LK, natomiast Fiorentina w ogóle nie zapewniła sobie miejsca w europejskich pucharach. Droga obu zespołów do finału nie była podobna, choć obie drużyny na różnych etapach trafiły na aż trzech tych samych rywali. Olympiakos rozpoczął od wyeliminowania KRC Genk i FK Cukaricki w, odpowiednio, trzeciej i czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Dostał się do fazy grupowej tych rozgrywek i zajął trzecie miejsce w grupie A, co oznaczało awans do barażu o 1/8 finału Ligi Konferencji.

Kluby z Belgii i Serbii ostatecznie dostały się do fazy grupowej LK, w której były rywalami... Fiorentiny. Skład tej grupy (F) uzupełniał Ferencvaros Budapeszt, który zajął drugie miejsce, za Fiorentiną, dostał się do baraży o awans do 1/8 finału LK i trafił w nich na... Olympiakos. "Viola" awansowała bezpośrednio do 1/8 finału i wyeliminowała kolejno: Maccabi Hajfa, Viktorię Pilzno i Club Brugge, natomiast Olympiakos poradził sobie z Maccabi Tel Awiw, Fenerbahce Stambuł i Aston Villą. (PAP, oprac. własne)

Mecz Olympiakos - Fiorentina: gdzie oglądać? Stream w internecie

Transmisję z finału Ligi Konferencji Olympiakos - Fiorentina od godziny 21:00 będzie można obejrzeć jedynie na płatnym streamie Viaplay Sport Polska. Arbitrem spotkania będzie Artur Dias z Portugalii. Natomiast system VAR obsługiwać będzie jego rodak - Tiago Martins. Asystować sędziemu głównemu będą również Portugalczycy: Paulo Soares i Pedro Ribeiro. Mecz Olympiakos - Fiorentina

środa, 29 maja, godzina 21:00

finał Ligi Konferencji

Stadion w Atenach (Grecja)

transmisja: Viaplay Sport Polska

komentarz: ---

