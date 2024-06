Mecz Holandia - Austria online. Oranje wygrają grupę D w Euro 2024? Bartosz Głąb

Virgil van Dijk (Holandia) w meczu z Francją na Euro 2024. Anna Szilagyi / PAP / EPA

Mecz Holandia - Austria zakończy rywalizację "polskiej grupie" na Euro 2024. Oranje walczą o zakończenie rywalizacji na 1. miejscu w tabeli, a by to osiągnąć, musza osiągnąć co najmniej taki sam wynik, jak Francja w równoległym meczu z Polską. Zapraszamy na relację LIVE z meczu Holandia - Austria. Początek o godzinie 18:00!