Mecz Polska - Czechy ONLINE. Wraca Lewandowski. Awans na Euro 2024 wciąż możliwy. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO Jacek Czaplewski

Mecz Polska - Czechy ONLINE. Dla naszej reprezentacji to ostatni mecz w eliminacjach Euro 2024, ale też w kończącym się roku. Trzeba go bezwzględnie wygrać i jeszcze liczyć na korzystne wyniki w innych spotkaniach. Selekcjoner Michał Probierz oraz kapitan Robert Lewandowski zapowiadają walkę do samego końca. Widowisko na PGE Narodowym w Warszawie obejrzy ponad 50 tys. kibiców. Relacja LIVE w piątek od godziny 20:45 w GOL24.