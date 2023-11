Mecz Polska - Estonia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Rzecznik PZPN-u potwierdził doniesienia medialne

Polska - Estonia na PGE Narodowym

Polska nie awansowała z teoretycznie łatwej grupy E kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy, ale będzie mieć szansę w dwustopniowych barażach. Jest to możliwe dzięki m.in. występom w najwyższej dywizji Ligi Narodów w 2022 roku, wówczas jeszcze pod wodzą Czesława Michniewicza, a także korzystnym wynikom w innych grupach eliminacji ME - bezpośredni awans wszystkich drużyn, które w najwyższej dywizji LN osiągnęły lepszy dorobek niż Polska.

Swojego półfinałowego rywala w tzw. ścieżce A kadra Michała Probierza znała już przed czwartkowym losowaniem - wiadomo było, że zagra u siebie ze znacznie niżej notowaną Estonią z dywizji D. Kadra narodowa ostatnie mecze rozgrywa wyłącznie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ten sam obiekt został wybrany na mecz z Estonią. Te informacje w rozmowie z "Meczykami" potwierdził Jakub Kwiatkowski - rzecznik PZPN-u.