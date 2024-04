Mecz Puszcza Niepołomice - Lech Poznań online. Najlepszy beniaminek na drodze Kolejorza. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Puszcza - Lech online. Faworyt wygra w PKO Ekstraklasie?

Wbrew wynikowi z października Puszcza to szczególnie niewygodny rywal. W tym roku sześć (!) razy dzieliła się punktami, a tylko trzy razy poniosła porażkę. Dała radę zremisować z Legią Warszawa, Rakowem Częstochowa oraz Śląskiem Wrocław.

Jesienią Lech wbił Puszczy cztery bramki. Raz do siatki trafił Mikael Ishak. Szwed w zeszły weekend wrócił do strzelania. Kibice bardzo na niego liczą, bo w krakowskim rewanżu mogą decydować detale.

Dwa punkty do Śląska Wrocław, cztery do Jagiellonii Białystok - tak przedstawia się sytuacja trzeciego w tabeli Lecha przed sobotnim spotkaniem. Wygrana potencjalnie da pozycję wicelidera, o ile wrocławianie polegną w Zabrzu.

Tomasz Tułacz, trener Puszczy: Przed nami decydujący faza rozgrywek. Lech to marka sama w sobie, bardzo groźny rywal, który walczy o swoje cele, my o swoje. Lech jest zdecydowanym faworytem, ale to nie oznacza, że nie będziemy chcieli się przeciwstawić.

Mariusz Rumak, trener Lecha: - Puszcza gra powtarzalnie, ma mocne stałe fragmenty gry, a szczególnie wyrzuty z auty, po których strzeliła już 7 bramek. Po wrzutkach w często w polu karnym jest wiele chaosu, a nad chaosem trudno jest zapanować.

Gdzie oglądać mecz Puszcza - Lech? Transmisja i stream