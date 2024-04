Mecz Radomiak Radom - Raków Częstochowa online. "Medaliki" nadal w grze o mistrzostwo. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Radomiak Radom - Raków Częstochowa ONLINE. 27. kolejka Ekstraklasy

Maciej Kędziorek, trener Radomiaka Radom: - Zapowiada się fajny mecz. Raków to aktualny mistrz Polski, który godnie reprezentował nas w Lidze Europy. Miał ostatnio trochę problemów, a w takich meczach jak z Lechem Poznań czy Koroną Kielce udowodnił, że potrafi grać, tak jak nas do tego przyzwyczaił i wznieść się na wyżyny. Spodziewamy się trudnego meczu, w którym Raków jest faworytem. Mam informację, że na stadionie zasiądzie komplet kibiców, więc piątkowy wieczór zapowiada się w Radomiu interesująco.

Gdzie oglądać mecz Radomiak Radom - Raków Częstochowa?

Raków Częstochowa w rundzie wiosennej miał walczyć o utrzymanie, ale wszystko wskazuje na to, że "Medaliki" będą bić się tylko o podium. Brak wygranej z żadnym z beniaminków sprawił, że Jagiellonia Białystok odskoczyła już na sześć punktów. Do końca został osiem kolejek, ale "Jaga" ma ciężki terminarz, dlatego wszystko jest możliwe. To nie zmienia faktu, że ekipa Adriana Siemieńca rozdaje karty w tym wyścigu.

Dawid Szwarga, trener Rakowa Częstochowa: - Zmierzymy się z zespołem, który w ostatnich czterech spotkaniach wykreował około 70 procent sytuacji, po stałych fragmentach gry. Zespół, który potrafi, po tych fragmentach kreować nie tylko zagrożenie, z rzutów wolnych czy różnych, ale i wrzutów w wykonaniu Dawida Abramowicza. To na pewno będzie bardzo istotna faza gry, o czym zresztą świadczą nasze poprzednie mecze. Właśnie w taki sposób traciliśmy bramki z Radomiakiem.