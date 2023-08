Mecz Żalgiris Kowno - Lech Poznań nie będzie transmitowany? Litwini nie kwapią się z realizacją meczu. Co zrobi "Kolejorz"? Piotr Rzepecki

Liga Konferencji. Zostały dwa dni do rewanżowego meczu Lecha Poznań z litewskim Żalgirisem w II rundzie eliminacji LKE. Pod znakiem zapytania stoi transmisja z meczu w Wilnie. Powód? Litwini nie kwapią się, by ten mecz realizować, bo zainteresowanie piłką w tym kraju jest nikłe. - Miejscowi zwietrzyli szansę na zarobek z rynku polskiego, więc rozważają opcję wyprodukowania sygnału we własnym zakresie i sprzedania PPV kibicom z Polski - wypowiedział się szef TVP Sport, Marek Szkolnikowski.