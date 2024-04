Mecz Znicz - Arka: gdzie oglądać? Transmisja w telewizji i stream w internecie Jacek Czaplewski

Mecz Znicz Pruszków - Arka Gdynia to jedna z najciekawszych propozycji na środę z Fortuną 1 Liga. Niewygodny beniaminek podejmie wicelidera, któremu niewiele brakuje już do bezpośredniego awansu do ekstraklasy. Początek o godzinie 18:00. Gdzie oglądać? Transmisja na jednym kanale, stream w internecie wyłącznie za opłatą.