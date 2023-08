Mecze Rakowa Częstochowa z FC Kopenhagą także w TVP Sport. Sukces publicznego nadawcy

Transmisja meczu Raków Częstochowa - FC Kopenhaga

Do tej pory wszystkie spotkania z udziałem Rakowa zobaczyliśmy w TVP Sport. Tak będzie i tym razem. Widowisko z Sosnowca skomentują Mateusz Borek i Marcin Żewłakow. W Polsacie usłyszymy duet Bożydar Iwanow - Przemysław Łagożny.

Potwierdzenie nabycia sublicencji sprawia, że kibice nie będą skazani na kodowany sygnał w Polsacie, który planuje transmisję na kanałach Polsat Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Od tej rundy to bowiem Polsat zarządza licencją do pokazywania meczów Ligi Mistrzów i to bezpośrednio z jego włodarzami musiała negocjować Telewizja Polska.

- Na pytanie gdzie jest ten Raków, odpowiadam: w TVP Sport. Łatwo nie było, ale OBA mecze Rakowa z FC Kopenhagą w 4. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zobaczycie na antenie TVP Sport. Ukłony dla naszych Partnerów z Telewizji Polsat za profesjonalne rozmowy - napisał na Twitterze Sebastian Staszewski z TVP Sport.