Media: Bartłomiej Drągowski odrzucił ofertę Cremonese. Polski bramkarz nadal liczy na transfer do lepszego klubu?

Spezia Calcio niedługo bez Polaków?

Drągowskim zainteresowało się Cremonese, czyli 5. ekipa Serie B. Golkiper jednak nie zdecydował się na transfer do klubu z tej samej ligi. Czy Polak czeka na coś lepszego?

- Cremonese poprosiło nas o sprawdzenie dostępności zawodnika w kontekście transferu, ale odpowiedź była negatywna. Teraz nie ma już żadnych dalszych zapytań - powiedział dyrektor techniczny Spezii cytowany przez "Przegląd Sportowy".

Wochy to nie jedyna opcja dla Drągowskiego. Według doniesień brytyjskiego Sport Witness Polakiem zainteresowane są dwa kluby z Championship - Leeds United i Hull City. To także drugi szczebel rozgrywkowy. Trzeba jednak pamiętać, że poziom zaplecza Premier League jest wyższy niż Serie B i niewykluczone, że 26-latek rozpatrzyłby oferty ze wspomnianych klubów. Zimowe okienko transferowe w ligach TOP 5 trwa do 1 lutego, dlatego golkiper ma jeszcze trochę czasu, żeby rozejrzeć się za nowym pracodawcą. Jego umowa ze Spezią jest ważna do 30 czerwca 2025 roku.