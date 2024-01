Media: Dante Stipica odejdzie z Pogoni Szczecin i przeniesie się do Ruchu Chorzów. "Zaawansowane negocjacje"

Dante Stipica odsunięty od zespołu. Przejdzie do Ruchu?

W sierpniu 2023 roku Dante Stipica został odsunięty od pierwszego zespołu Pogoni Szczecin. - Decyzją sztabu szkoleniowego Dante Stipica został odsunięty od I zespołu. Bramkarz został przesunięty do drugiej drużyny, z którą rozpocznie pracę od początku przyszłego tygodnia - tak brzmiał oficjalny komunikat "Portowców".

"Jedynką" w bramce został młody Bartosz Klebaniuk. Później Pogoń dokonała transferu Valentina Cojocaru. Rumuński golkiper prezentował się w rundzie jesiennej całkiem nieźle.

Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" twierdzi, że Dante Stipica niedługo znajdzie nowy klub. Doświadczony bramkarz przejdzie do Ruchu Chorzów - beniaminka Ekstraklasy. - Stipica prowadzi zaawansowane rozmowy z Ruchem Chorzów. Miałby do niego dołączyć na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu - pisze dziennikarz.

Ruch Chorzów w rundzie wiosennej będzie bronił się przed spadkiem. Wiceprezes klubu Marcin Stokłosa w "Kanale Sportowym" potwierdził, że "Niebiescy" planują jeszcze trzy lub cztery transfery. Do ekipy Janusza Niedźwiedzia przyszedł już Adam Vlkanova z Viktorii Pilzno i Filip Wilak z Lecha Poznań.