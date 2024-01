Media: Stomil Olsztyn wyleci na zimowy obóz przygotowawczy do Dubaju. Wcześniej był tam Lech Poznań, Legia Warszawa czy Wieczysta Kraków

Stomil Olsztyn będzie trenował w Dubaju

Stomil Olsztyn w pierwszą część sezonu w 2 lidze zakończył na 13. miejscu. To ogromne rozczarowanie. Przecież poprzednia kampania zakończyła się dla tego zespołu 4. miejscem i barażami. Awans do wyższej klasy rozgrywkowej był bardzo blisko. Biało-niebiescy muszą zacząć regularnie punktować, aby nie znaleźć się w strefie spadkowej. Tylko dwa punkty dzielą "Dumę Warmii" od czerwonej strefy. W rundzie wiosennej trzeba poprawić grę w ataku, gdyż Stomil w 19 meczach strzelił tylko 20 goli. To drugi najgorszy wynik w całej lidze.

Piłkarze formę strzelecką będą szlifować na zimowym obozie przygotowawczym. TVP Sport informuje, że Stomil Olsztyn wyleci do Dubaju, aby tam trenować przed rundą wiosenną. Ma to być możliwe dzięki nowemu inwestorowi z Zatoki Perskiej, który niedawno wszedł do klubu.