Komentatorzy meczów reprezentacji Polski na Euro 2024

Kibice reprezentacji Polski znów latem będą ekscytować się wielkim turniejem po tym jak "Biało-Czerwoni" wygrali marcowe baraże o awans do Euro 2024. Podopieczni Michała Probierza zagrają w niezwykle trudniej grupie, w której zagrają prawdziwe potęgi. Reprezentacja Polski w pierwszym swoich meczu turnieju podejmie w Hamburgu Holandię, następnie na Olympiastadion w Berlinie zmierzy się z Austrią, a na koniec rywalizacji w grupie zagra z Francją.

Z pewnością mnóstwo polskich fanów wybierze się do Niemiec, by ze stadionu lub stref kibica wspierać piłkarzy. Jednak wiele osób będzie obserwowało turniej przed telewizorem. Prawa do transmisji Euro 2024 posiada Telewizja Polska, na której będzie można zobaczyć wszystkie mecze turnieju. Na poprzednim wielkim czempionacie, czyli Mundialu w Katarze, mecze reprezentacji Polski komentowali Mateusz Borek oraz Jacek Laskowski.