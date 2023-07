Memy o meczu Raków Częstochowa - Karabach Agdam. Sonny Kittel i wszystko jasne. Zapraszamy do reprezentacji [GALERIA]

Dobry wieczór, nazywam się Sonny Kittel i jak chcecie to we wrześniu strzelę tak jeszcze dla Polski - mógł orzec po debiucie dla Rakowa Częstochowa Niemiec z polskimi korzeniami. Jego bomba z dystansu sprawiła, że szalony mecz z Karabachem Agdam skończył się szczęśliwie, czyli zwycięstwem 3:2. Zobaczcie najlepsze memy z środowego spektaklu. Prawda, że azerski bramkarza to Łukasz Fabiański z brodą? Tylko umiejętności jakby inne...

Internet