Michał Probierz: Dwadzieścia lat na to pracowałem. O wyborze nie zadecydowało "kolesiostwo". Wielu piłkarzy się ucieszyło. Apeluję o jedność

Michał Probierz: Kontrakt z reprezentacją do el. MŚ 2026

W niedzielę (24 września) Probierz obchodzić będzie 51. urodziny. W PZPN pracuje od lipca zeszłego roku. Do wczoraj pełnił funkcję trenera kadry do lat 21, z którą we wrześniu wygrał oba mecze w rozpoczętych eliminacjach do młodzieżowego Euro.

- Kontrakt został zawarty na czas trwania eliminacji Euro 2024 i eliminacji do mistrzostw świata 2026 - podkreślił sekretarz generalny Łukasz Wachowski. Długość umowy nie jest zależna od awansu bądź nie na przyszłoroczny turniej w Niemczech - dodał.

Probierz zaczął spotkanie z mediami od apelu o wstrzymanie się z opiniami na jego temat. - Rzadko się zdarza, żeby zaczynać pracę i słyszeć na swój temat tyle negatywnych rzeczy. Atmosfera wokół kadry nie jest zbyt dobra. Chcę dać możliwość spokojnej pracy, żeby piłkarze się odbudowali i z wielką przyjemnością przyjeżdżali na kadrę. Zdaję sobie sprawę, że w wielu przypadkach byłem osobą kontrowersyjną. Wybór prezesa Kuleszy dla wielu nie okazał się oczywisty. Dziękuję prezesowi i zarządowi za poparcie - zaznaczył Probierz.