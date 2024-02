Michał Probierz może śmiało testować skrzydłowego z Jagiellonii Białystok. Dominik Marczuk poczynił gigantyczny progres

Michał Probierz ma słabość do obecnych piłkarzy Jagiellonii. Wcześniej powołał Karola Struskiego czy Bartłomieja Wdowika. Niewykluczone, że w marcu szansę dostanie Marczuk. Sam zawodnik podkreśla, że na razie się na tym nie skupia.

- Rozmawiałem z nim (red. - Michałem Probierzem), gdy był selekcjonerem młodzieżówki. Wtedy dostałem powołanie, ale nie pojechałem przez kontuzję. Na razie na tym się nie skupiam. To moje marzenie jak chyba każdego piłkarza, ale wszystko trzeba sobie wywalczyć. Nie ma nic za darmo, więc jeśli gra i moje liczby będą jeszcze lepsze, to kto wie? Wszystko przyjdzie z czasem i wszystko zweryfikuje boisko. Na razie skupiam się na tym co jest w Jagiellonii i na doskonalenie swoich braków - powiedział Marczuk w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl.