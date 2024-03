Michał Probierz po meczu Polska - Estonia: Walia jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku

- Trzeba pochwalić piłkarzy. Ciągle namawiamy ich do strzałów z dystansu, żebyśmy nie ograniczali się tylko do dośrodkowań. Wiemy, jakie spotkanie czeka nas we wtorek. Musimy się odpowiednio do niego przygotować. W Walii czeka nas gorący pojedynek. Walia nie przegrała już kilku meczów i u siebie jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Podejdziemy do tego meczu jako zespół, który powoli się odbudowuje - dodał selekcjoner.