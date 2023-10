Michał Probierz po rozczarowującym remisie reprezentacji Polski z Mołdawią: Zespół trzeba wesprzeć, pochwalić za determinację

Michał Probierz podsumował mecz Polska - Mołdawia

Po meczu w rozmowie z reporterem TVP Sport Michał Probierz zwrócił uwagę na przespany początek i niewykorzystane sytuacje. A tych było sporo. Biało-Czerwoni oddali w sumie ponad dwadzieścia uderzeń. Tylko po jednym piłka zatrzepotała w siatce. - W piłce decydują bramki. Nie wykorzystaliśmy sytuacji i to jest nasz problem. Mieliśmy chwilę niepewności. Widać, było, że zawodnicy trochę za nerwowo weszli w mecz. Za nerwowo chcieli stwarzać ataki. Wiedzieliśmy wszystko o Mołdawii i na boisku to się potwierdziło. Tym bardziej szkoda tylu niewykorzystanych sytuacji, że z jednej nie udało się strzelić drugiej bramki - zaznaczył selekcjoner.

- Mieliśmy na początku dwie sytuacje, zanim straciliśmy bramkę. Mołdawia wyszła na nas bardzo agresywnie. Tak to bywa, że kiedy zespół jest odmłodzony, dużo kibiców na trybunach... Zabrakło spokoju w pewnych momentach rozegrania, wykorzystania sytuacji. Trzeba przyznać, że mieliśmy ich sporo - dodał Probierz. - Mówiłem przed meczem, że to zmiennicy mogą zadecydować o wyniku. Szkoda sytuacji Grosickiego z Kamińskim, bo to by się potwierdziło. Zabrakło nam spokoju. Niepotrzebnie tyle dośrodkowaliśmy, niepotrzebnie pchaliśmy piłkę przez środek. Szkoda kluczowych sytuacji w dograniu, w ostatnim podaniu.