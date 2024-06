Transfery Górnika Zabrze. Aleksander Buksa nowym napastnikiem. To młodszy brat Adama Buksy, reprezentanta Polski na Euro 2024

Wszystkie transfery Górnika Zabrze

Aleksander Buksa, wcześniej związany z Wisłą Kraków, został zakupiony przez Górnika Zabrze z włoskiego klubu FC Genua. Przed dołączeniem do Górnika, był wypożyczony do austriackiego zespołu.

- Olek miał wiele ofert, ale zdecydował się na naszą, co bardzo nas cieszy. Wie, że Górnik jest dobrym miejscem dla rozwoju młodych zawodników. Jest świadomy, że wielu z nich dzięki Roosevelta trafiło do silnych lig europejskich. Olek szybko wyjechał za granicę, co jest dużym wyzwaniem dla młodego piłkarza. Teraz wybrał ścieżkę rozwoju. Chcemy pomóc mu ustabilizować karierę i wrócić na właściwe tory, bo ma ogromny potencjał – powiedział dyrektor sportowy Górnika, Łukasz Milik.

Nieoficjalnie mówi się, że Buksa na rzecz Górnika zrezygnował z oferty Lecha Poznań.

Buksa jest szóstym zawodnikiem, który dołączył do Górnika w okresie letnim. Do zespołu wcześniej dołączyli: Luka Zahovic (Pogoń Szczecin), Filip Majchrowicz (Radomiak), Manu Sanchez (CD Castellon, Hiszpania), Josema (Ruch Chorzów) oraz Petrik Hellebrand (Dynamo Czeskie Budziejowice).