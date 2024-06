Jakub Moder na ceowniku Leicester City

Były mistrz Anglii poszukuje następcy swojego czołowego pomocnika. Wszystko wskazuje, że Kiernan Dewsbury-Hall opuści szeregi beniaminka angielskiej ekstraklasy na rzecz ligowych rywali. Początkowo wydawało się, że może dojść do hitowej wymiany w Premier League z udziałem Polaka. Anglik powędrowałby do Brighton, a Jakub Moder w jego miejsce do Leicester.