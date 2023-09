Michał Probierz zdradził tajemnicę. Chciał Roberta Lewandowskiego w Jagiellonii Białystok. Cezary Kulesza planował przebić Lecha Poznań

Michał Probierz o niedoszłym transferze Roberta Lewandowskiego

Probierz po latach spełni swoje marzenie o poprowadzeniu Lewandowskiego. W 2008 roku chciał go ściągnąć z drugoligowego Znicza Pruszków do Jagiellonii Białystok. Mimo oferty przebijającej finansowo tę z Lecha Poznań otoczenie zawodnika zdecydowało się na Kolejorza. To bardzo zdenerwowało... Cezarego Kuleszę, który obraził się na Cezarego Kucharskiego, wówczas agenta Lewego.

- Z Robertem Lewandowskim się znamy. Kiedyś chciałem ściągnąć go ze Znicza Pruszków do Jagiellonii. Nie udało się, teraz spotkamy się po latach - wyznał dziś Probierz w rozmowie z TVP Sport.

Potem Lewandowski jako piłkarz Lecha bardzo dał się we znaki Jagiellonii. Zdobył trzy bramki w czterech spotkaniach. Za każdym razem jego zespół wygrał mecz: kolejno 3:0, 1:0, 2:0 i 3:2.

Słowa Probierza o potwierdził już ówczesny agent Lewandowskiego, Cezary Kucharski, który opowiedział jak po fiasku obraził się na niego ówczesny prezes Jagiellonii Białystok, a dzisiaj prezes PZPN.

Lewandowski w marcu 2010. Lech wygrał wtedy 1:0 z Jagiellonią po jego golu Marek Zakrzewski/Polskapresse

- Potwierdzam: Michał Probierz chciał Roberta Lewandowskiego. Pamiętam trudne rozmowy z prezesem Jagiellonii Białystok Cezarym Kuleszą, który chciał przebić wszystkie oferty i nie rozumiał, jak mówiłem, że tu nie chodzi o pieniądze. Klął k***, że wszystkim chodzi o pieniądze a mi nie... Dwa lata nie odbierał telefonu, dziś rozumie - napisał Kucharski na Twitterze.