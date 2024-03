Michał Żuk zachwyca na Półwyspie Iberyjskim. Znakomity mecz dla reprezentacji Hiszpanii

Młodzieniec zagrał kolejny mecz w młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii. 15-latek wystąpił w spotkaniu z rówieśnikami z Włoch. Według hiszpańskich mediów Polak z hiszpańskim obywatelstwem zagrał bardzo dobre spotkanie. Wygląda na to, że PZPN-owi ucieka bardzo utalentowany piłkarz.

- Bardzo dobrze organizuje i kieruje środkiem pola, podchodzi, by zapewnić wsparcie, gdy jest to konieczne i zazwyczaj podejmuje właściwe decyzje, przyciąga rywali do tworzenia przestrzeni, a następnie przerzuca grę na inne wolne obszary. Fizycznie nie jest jeszcze tak rozwinięty, ale głową wyprzedza prawie wszystkich, hiszpańskiego "Mini Modrica" - można przeczytać na koncie Talentos Españoles na portalu X (dawniej Twitter).