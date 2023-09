Michał Żuk otrzymał powołanie na konsultację szkoleniową reprezentacji Polski. Media: Młody piłkarz nie stawi się na niej Jakub Jabłoński

PZPN walczy o uciekający diament! Łączy nas Piłka/screen

Michał Żuk po powrocie do FC Barcelony z Polski otrzymał powołanie do reprezentacji Hiszpanii U-15. Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) zdecydował się włączyć jak najszybciej do walki o "uciekający diament" i wysłał młodzieńcowi powołanie na konsultację szkoleniową do polskiej reprezentacji. Jak informuję portal "Barca Buzz" na Twitterze 14-latek wraz z rodzina odrzucił propozycję.