Sławomir Nitras, czyli obecny Minister Sportu był gościem Radia ZET. Polityk po raz kolejny w wywiadzie poruszył temat Legii Warszawa oraz jej problemów. Nitras tym razem skupił się na kibicach, a dokładnie na "Żylecie", czyli najwierniejszych fanach "Wojskowych".

- Obrażano trenera Runjaicia, obrażano dyrektora Zielińskiego, wszystkich obrażano. Wie pan co mi najbardziej ubodło na "Żylecie" w ostatnim czasie? Kiedy jedna z rozgłośni radiowych postanowiła nawiązać współpracę z Polonią, to były obrzydliwe napisy na "Żylecie". Jeżeli ktoś uważa, że taka atmosfera na stadionach przyciąga pieniądze do piłki, jeżeli ktoś się zastanawia, że prywatni inwestorzy chętniej finansują siatkówkę, lekkoatletykę, a omijają szerokim łukiem piłkę nożną, jest to wina "Żylety". I tego kibolstwa na trybunach, które jest już w mniejszości na stadionach, ale niestety dominuje - powiedział Nitras.